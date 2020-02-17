«Каргилл. Очередь – начало моста»: Ситуация в пунктах пропуска утром 17 февраля

Сегодня утром, 17 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 16 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 32,5 тысячи человек и 3,7 тысячи транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7555 человек и 880 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6405 человек и 875 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6550 человек и 1340 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2750 человек и 645 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9335 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 190 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/30;

КПВВ «Марьинка» – 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/20;

КПВВ «Гнутово» – 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Администратор»: «5:46. Каргилл. Очередь – начало моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Сергей: «7:29. Еленовка из Донецка. 60-70 машин до полиции. Много автобусов».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.