Компенсация пострадавшим от войны на Донбассе: Рассмотрение исков в ЕСПЧ приостановлено

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приостановил рассмотрение судебных исков о компенсациях за нарушения прав человека в ходе вооруженного конфликта на Донбассе пока не установит уровень ответственности Украины и России в этом вопросе. Об этом рассказал старший стратегический юрист БФ «Право на защиту» («Право на захист») Олег Тарасенко.

«Каждая ситуация ЕСПЧ анализируется отдельно, однако на данный момент ЕСПЧ приостановил рассмотрение, что касается каких-то компенсаций по Донбассу. До того момента, как он установит, кто осуществлял "эффективный контроль" на территориях [ОРДЛО*]. То есть – можно ли сказать, что Россия несет ответственность за эти нарушения с точки зрения международного права, или все-таки Украина в большей мере будет отвечать», – сказал он.

По его словам, процесс решения вопроса ответственности за нарушения прав человека на Донбассе может быть достаточно длительным: «Это очень сложный вопрос. Мы можем только предполагать. Насколько мне известно, впервые вопрос "эффективного контроля" изучался, когда Турция частично оккупировала Республику Кипр, и первые решения ЕСПЧ появлялись через 20 лет после начала этих событий».

«Что касается Грузии – там идет немного быстрее процесс, однако прошло почти 12 лет и на данный момент еще нет окончательного решения. Есть мнение, что по Украине это будет немного быстрее, учитывая масштабы конфликта и ее близость к европейским странам, которые по этому поводу очень обеспокоены», – рассказал юрист.

На вопрос о том, что будет с компенсацией, если заявитель не доживет до решения ЕСПЧ, которого можно ждать годами, правозащитник ответил следующее: «С точки зрения ЕСПЧ, если заявитель, который обратился к нему, не дожил до конца судебного производства, его родственники могут поддержать его иск и в итоге получить компенсацию».

Напомним, в 2019 году в ЕСПЧ поступило почти 1 300 новых жалоб в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе, в то время как на Россию все чаще жалуются по Крыму.

Как сообщалось ранее, жители Донбасса, пострадавшие от вооруженной агрессии России, могут в судебном порядке получить компенсацию материального и морального ущерба. По подсчетам юристов на основании практики ЕСПЧ, общая сумма ущерба, причиненного гражданам Украины Россией, превышает 300 млрд долл. США. К тому же, подсчитана общая сумма ущерба, причиненного украинскому государству и бизнесу вооруженной агрессией и оккупацией Крыма и Донбасса, – 1 трлн долл.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»