Фотограф показала закат и сумерки в Донецке (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке показали яркие краски заката. Фото опубликовала на своей странице в Facebook местный фотограф Евгения Карпачева.

Карпачева побывала в Центральном парке культуры и отдыха имени А. С. Щербакова. «Как всегда, мы не успели. Что осталось от заката, то и сфотографировала», – написала фотограф.

Также она запечатлела улицы города в сумерках. «Сумерки в феврале наступают уже не так резко, как в первые месяцы зимы, и это очень радует. После созерцания заката пошли пешком на трамвайчик, попутно снимая фрагменты улиц», – сообщила дончанка.