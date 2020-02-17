Договорились не договариваться: Климкин высказался о Минских соглашениях

Выполнить политическую часть Минских соглашений для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе невозможно. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, вспоминая встречу в Нормандском формате в Минске, где 12 февраля 2015 года были подписаны Минские соглашения.

«Что такое Минские договоренности? С одной стороны, договорились не договариваться, поскольку накидали разных "хотелок", и в результате они были как-то оформлены. А с другой стороны – они дали какой-то шанс, в первую очередь выиграть время и четко привязать к ним санкции. Польза в них есть, но буквально их выполнить невозможно», – считает Климкин.

По его словам, с 2019 года политическая ситуация в контексте Донбасса изменилась. «Путин начал совсем другую игру. Он не просто так выдал указ о выдаче паспортов РФ [в ОРДЛО*] как раз тогда, когда Зеленского выбрали. Я считаю, что выдача паспортов вообще меняет всю логику не только Минских договоренностей, а всю логику реинтеграции Донбасса», – заявил украинский дипломат.

«Вот что вы будете делать с территорией, где у всех есть российские паспорта? Там Россия, которая не уважает международное право, в любой момент будет вмешиваться под предлогом того, что там "обижают наших граждан". Они официально уже выдали более 200 тыс. паспортов: 30 тыс. паспортов в месяц, до конца года плюс-минус их будет полмиллиона, еще за пару лет будет еще больше. Вот это на самом деле мега-проблема. Это меняет вообще все, и Минские договоренности», – подчеркнул экс-министр иностранных дел Украины.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Politeka Online