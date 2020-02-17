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В штабе ООС сообщили, когда КПВВ «Марьинка» приостановит работу

17.02.20 10:26
Пресс-центр штаба ООС
Пресс-центр штаба ООС

18 февраля работа контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» (Донецкая обл.) будет приостановлена. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как сообщается, на КПВВ «Марьинка» будут проводиться мероприятия по обновлению системы электрических сетей. Поэтому, по решению командующего Объединенных сил, 18 февраля пропускные операции на КПВВ будут временно прекращены.

«Это минимально необходимое время для проведения запланированных работ. Командование Объединенных сил акцентирует внимание граждан на учете этой информации при планировании своих поездок», – отметили в штабе.

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