На Донетчине ребенок стал «пленником» недостроя (Фото)

В Белицком (Донецкая обл.) спасатели помогли ребенку, нога которого застряла в вентиляционном отверстии. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в воскресенье, 16 февраля, в 12:05 спасателям сообщили о том, что в одном из недостроев в Белицком в вентиляционном отверстии между плитами подвального перекрытия застрял ребенок.

«Бойцы 19-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые выехали на место происшествия, с помощью перфоратора освободили ногу мальчика и передали ребенка сотрудникам "скорой медицинской помощи"», – рассказали в ГСЧС.

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области