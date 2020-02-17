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В «ЛНР» задержали «шпиона»

17.02.20 11:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» задержали «шпиона». Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба «МГБ ЛНР».

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МГБ выявлен гражданин Украины Виктор Филипченко, прибывший на территорию республики для проведения разведывательной деятельности в пользу иностранных спецслужб», – уверяют в «ЛНР».

Там добавляют, что, «по поручению мужчины, который состоит в украинской праворадикальной организации и является сотрудником иностранной компании, действующей в интересах спецслужб, задержанный должен был собрать сведения военно-политического, экономического и социального характера, с целью дальнейшего их использования в ущерб безопасности и обороноспособности республики».

«Устремления иностранной разведки пресечены, въезд на территорию ЛНР указанным лицам запрещен», – уверяют в «республике».

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