В «ДНР»: Подробности смертельного ДТП в Енакиево (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) в ДТП, которое произошло в субботу, 15 февраля, погибли два человека, есть пострадавшие. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает «МВД ДНР».

Отмечается, что авария случилась в 22:50 на проспекте 50 лет Октября. «39-летний водитель автомобиля Lexus на закругленном участке дороги, по предварительной версии, не выбрал безопасную скорость движения, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на железобетонную опору ЛЭП. В результате ДТП водитель и 22-летний пассажир погибли, два пассажира авто с травмами были доставлены в больницу», – заявили в «полиции».

Фото из открытых источников

Всего за минувшие выходные в «ДНР» зарегистрировали 8 ДТП, в которых 2 человека погибли и 11 получили травмы, а также 13 ДТП без пострадавших, в которых автотранспорт получил механические повреждения.