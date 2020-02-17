RU
Все новости

В «ДНР»: Подробности смертельного ДТП в Енакиево (Фото)

17.02.20 10:51
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) в ДТП, которое произошло в субботу, 15 февраля, погибли два человека, есть пострадавшие. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает «МВД ДНР».

Отмечается, что авария случилась в 22:50 на проспекте 50 лет Октября. «39-летний водитель автомобиля Lexus на закругленном участке дороги, по предварительной версии, не выбрал безопасную скорость движения, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на железобетонную опору ЛЭП. В результате ДТП водитель и 22-летний пассажир погибли, два пассажира авто с травмами были доставлены в больницу», – заявили в «полиции».

Фото из открытых источников

Всего за минувшие выходные в «ДНР» зарегистрировали 8 ДТП, в которых 2 человека погибли и 11 получили травмы, а также 13 ДТП без пострадавших, в которых автотранспорт получил механические повреждения.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк