Для фильма о «деле Маркива» итальянские журналисты провели собственное расследование

Над документальным проектом «Неправильное место» (The wrong place) о деле украинского солдата Виталия Маркива и гибели двух иностранных журналистов на Донбассе в 2014 году в течение восьми месяцев работали трое независимых итальянских репортеров и украинская журналистка Ольга Токарюк. Фильм презентовали 14 февраля в Риме в стенах итальянского парламента.

Как сообщает «Радио Свобода», журналисты приступили к работе летом прошлого года, когда в июле в Павии суд приговорил бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива к 24 годам заключения. Его признали виновным в убийстве под Славянском итальянца Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова.

«Мы взяли в руки материалы обвинения и хотели проверить, действительно ли развитие событий 24 мая 2014 было таким, как его представили во время процесса», – сказал режиссер ленты, итальянский журналист с опытом работы в военных зонах Кристиано Тинацци.

Съемочная группа фактически провела свое расследование трагического инцидента с участием непосредственных очевидцев событий, которых не искали итальянские следователи, и которых, соответственно, не слушали в качестве свидетелей на суде. Так, журналистам удалось пообщаться с таксистом, сопровождавшим в тот день репортеров, и с молодым человеком, который тогда случайно оказался у иностранцев.

К фильму привлекли также профессиональных военных экспертов. Они дали технические характеристики оружия и утверждают, что с места пребывания Маркива и с помощью его автомата АК74 физически нельзя было видеть людей на расстоянии более полутора километров, и у этого оружия не было оптического увеличителя.

Проведя детальный картографический анализ местности, что заняло более 100 часов работы, специалисты заключили, что с горы Карачун (места дислокации украинских сил) вообще не было четкой видимости на расстоянии, где погибли двое иностранцев. Демонстрируемые в фильме материалы свидетельствуют, что нацгвардеец Виталий Маркив не мог быть причастным к гибели Роккелли и Миронова.

«Наша цель – узнать правду, что произошло с нашими коллегами, вернуть таким образом достоинство погибшим, но вместе с тем несправедливо, чтобы за это отвечал какой-то козел отпущения», – отметил Кристиано Тинацци. Он выразил сожаление, что будущий фильм не получится полностью сбалансированным, поскольку адвокаты стороны обвинения отказались предоставить свои комментарии для фильма «The wrong place», выход которого планируется весной.

Правозащитник Антонио Станго подчеркнул важность независимого журналистского расследования, напомнив, что судебный процесс в Павии проходил под сильным давлением российской дезинформации в итальянских СМИ.

«Из-за этого возникает вопрос: судьи вообще знали о геополитической ситуации, на фоне которой состоялся военный инцидент?», – отметил Станго.

По его мнению, с появлением этого фильма-расследования не следует говорить о давлении на судебные органы Италии, это скорее возможность подробнее взглянуть на факты, которые были перемешаны с фейками, которые, возможно, повлияли на решение присяжных павийского суда.

В данное время 30-летний старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана.

Напомним, 24 мая 2014 года в районе поселка Андреевка (под Славянском) под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик (россиянин Андрей Миронов) погибли. 30 июня 2017 года в итальянском городе Болонья по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Роккелли был арестован украинский доброволец Виталий Маркив.

12 июля 2019 год cуд присяжных города Павия (Италия) приговорил его к 24 годам заключения по обвинению в причастности к гибели на неподконтрольной Украине территории Донецкой области итальянского журналиста и российского переводчика. В ноябре 2019 года Украина подала апелляцию на решение итальянского суда, рассмотрение которой планируется весной 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генеральной прокуратуре Украины заняться вопросом возвращения на родину нацгвардейца Виталия Маркива.