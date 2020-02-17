Обмен пленными с «Л-ДНР»: Будет ли эффективным новый переговорщик в ТКГ

Процессы подготовки и обмена пленными с «Л-ДНР» после назначения нового представителя Украины в рабочей группе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) могут стать эффективнее. Такое мнение высказала экс-представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская.

По ее словам, без определенных полномочий в Украине быть эффективным переговорщиком в рабочей группе по гуманитарным вопросам ТКГ невозможно, а создавать новую структуру и дополнительные новые должности сложно.

«Я рекомендовала, чтобы сделать работу этой рабочей группы более эффективной, назначить того человека, который уже при должности, и который уже может пользоваться данными ему полномочиями. Ко мне прислушались. И должна сказать, что это лучший выбор, который могли сделать в этой ситуации, потому что Геннадий Иванович Кузнецов был экспертом в гуманитарной подгруппе», – отметила Лутковская.

«Кузнецов присутствовал во время всех заседаний. Он провел огромную работу для нормирования системы работы со списками людей, которые подлежат будущему освобождению. Это огромная работа. Он сделал эту систему безупречной. Он безупречно провел два обмена, две процедуры одновременного освобождения людей: и в 2017 году, и в 2019 году. Это человек, который знает этот вопрос досконально, прекрасно в нем разбирается, и, я точно знаю, будет эффективным на этой должности», – резюмировала экс-представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

Как сообщалось ранее, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил уполномоченным представителем Украины в рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе генерал-майора СБУ Геннадия Кузнецова, освободив от исполнения этих обязанностей Валерию Лутковскую.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Politeka Online