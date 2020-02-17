Упала с 4-метровой высоты: На Донетчине спасали собаку

В Торецке (Донецкая обл.) пес упал в яму глубиной 4 метра. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

16 февраля в 13:56 спасателям сообщили о том, что в Торецке на ул. Нижней нужна их помощь – на территории частного домохозяйства в яму глубиной 4 метра провалилась собака.

«Бойцы 22-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, по трехколенной выдвижной лестнице спустились в яму и подняли собаку на поверхность. От Главного управления привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники», – рассказали в ГСЧС.