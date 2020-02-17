СБУ блокировала сеть «ботоферм»: Часть трафика использовали в «Л-ДНР» (Фото)

Служба безопасности Украины блокировала в нескольких регионах страны деятельность разветвленной сети «ботоферм», оборудование которых поддерживалось через российские онлайн-сервисы, а часть трафика использовалась в «Л-ДНР». Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, телекоммуникационные платформы использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ для проведения незаконных операций в интернете. «В общем группировки зарегистрировали более 8000 активных аккаунтов для распространения в популярных соцсетях недостоверной информации о ситуации в Украине, подстрекательства протестных настроений, запугивания населения, рассылки сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и осуществления информационных атак на аккаунты украинских чиновников», – говорится в сообщении.

«Через аккаунты также распространяли огнестрельное оружие, взрывные устройства, наркотические средства. Регистрацию этих аккаунтов в сети Интернет осуществляли через российские онлайн-сервисы, которые предоставляли услуги виртуальных мобильных номеров. Часть оборудования использовалось злоумышленниками для нелегальной переправки телефонного трафика незаконно созданных "операторов" "Феникс" и "Лугаком", которые функционируют на временно неподконтрольных территориях на сети отечественных операторов. По информации спецслужбы, этими "услугами" пользовались "главари" незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛНР" и "ДНР"», – информируют в СБУ.

Отмечается, что во время проведения обысков в Киеве, Харькове, Днепре, Дубно (Ровенская область) и Ирпене (Киевской области) обнаружили и изъяли компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), более 22 тыс. SIM-карт украинских операторов сотовой мобильной связи. Кроме того, были изъяты черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей.

Фото: пресс-центр СБУ

«Сейчас проверяется версия о причастности к организации указанной противоправной деятельности специальных и разведывательных органов РФ», – сообщили в СБУ.