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Сивохо анонсировал старт Нацплатформы примирения и единства

17.02.20 12:49
Сергей Сивохо. Фото из открытых источников
Сергей Сивохо. Фото из открытых источников

На 19 февраля запланирован старт Национальной платформы примирения и единства. Об этом сегодня, 17 февраля, на своей странице в Facebook сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо.

«Любой мирный процесс начинается с диалога. Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать. Уже многое сделано. Но еще больше работы предстоит. 19 февраля – старт Национальной платформы примирения и единства. Наша задача – "наводить мосты"», – написал Сивохо.

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