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В Луганске столкнулись микроавтобус и легковое авто (Фото)

17.02.20 12:16
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла на ул. Королева, в районе ТЦ «Каштан»: столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Иные подробности ДТП не сообщаются.

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