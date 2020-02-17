В Луганске столкнулись микроавтобус и легковое авто (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Авария произошла на ул. Королева, в районе ТЦ «Каштан»: столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Иные подробности ДТП не сообщаются.
В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Авария произошла на ул. Королева, в районе ТЦ «Каштан»: столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Иные подробности ДТП не сообщаются.
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