В Луганске столкнулись микроавтобус и легковое авто (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла на ул. Королева, в районе ТЦ «Каштан»: столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Иные подробности ДТП не сообщаются.