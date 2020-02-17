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Один утонул, одного спасли: На Донетчине под лед провалились два рыбака

17.02.20 11:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В субботу, 15 февраля, на одном из прудов с. Новогригорьевка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) произошел несчастный случай на воде. Во время рыбалки под лед провалились два человека. Одного из них удалось спасти бойцам 11-го Государственного пожарно-спасательного отряда. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В воскресенье, 16 февраля, на место происшествия прибыла водолазная группа аварийно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

«Водолазы ГСЧС методом погружения нашли подо льдом, на расстоянии 15 м от берега, и извлекли тело затонувшего мужчины. После чего он был передан сотрудникам Национальной полиции», – сообщили в ГСЧС.

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