В «ДНР» из-за гриппа начали закрывать школы на карантин

В «ДНР» в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин закрыты все школы Енакиево, также учебный процесс приостановлен в отдельных школах еще нескольких городов и районов.

Как сообщает пресс-служба «министерства здравоохранения ДНР», по состоянию на 13 февраля приостановлен учебно-воспитательный процесс во всех 28 общеобразовательных школах Енакиево.

В пресс-службе добавили, что карантин также объявлен в одной школе Шахтерского района и отдельных классах 4-х общеобразовательных учреждений Тореза (после переименования – Чистяково). В Макеевке переведены на очно-заочную форму обучения 32 класса в 8-ми школах и организованы дополнительные каникулы для учащихся первых классов в 5-ти школах.

Отмечается, что в Донецке, Горловке, Енакиево, Снежном, Торезе, Докучаевске, Кировском (после переименования – Крестовка), в Тельмановском и Шахтерском районах заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю выросла на 20% и выше. «Что может служить косвенным признаком приближающегося ухудшения эпидемической ситуации», – говорится в сообщении.

В «минздраве» утверждают, что в целом в «ДНР» уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемиологического порога почти на 50%. На данный момент зарегистрировано свыше 10 тыс. случаев болезни. Ограничения учебного процесса в школах и детских садах планируют вводить в случае отсутствия на занятиях по причине заболеваемости ОРВИ и гриппом более 20% детей.