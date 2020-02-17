Проблемы систематически не решены: Эксперт о сокращении переселенцев в Украине

В Украине одними из главных проблем переселенцев остаются нерешенные вопросы с жильем и трудоустройством. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 февраля, в ходе презентации альтернативного отчета* для ООН о соблюдении прав лиц, пострадавших в результате конфликта на Донбассе, рассказала правовой аналитик БФ «Право на защиту» («Право на захист») Анастасия Одинцова.

«На данный момент у нас насчитывается 1 млн 300 тыс. ВПЛ. На момент переселения эти цифры были намного больше, иногда говорили, что это 2 млн, иногда – 1 млн 800 тыс. лиц. Сокращение этих лиц происходит не из-за того, что они интегрировались и проблемы ВПЛ были решены, а наоборот – в связи с тем, что не были систематически решены вопросы и проблемы ВПЛ», – сказала она.

По ее словам, главной нерешенной проблемой для переселенцев в Украине остается жилищный вопрос. «На данный момент у нас очень мало программ, которые могли бы решить этот вопрос. В первую очередь это малообеспеченные граждане – это пенсионеры, которые не смогли получить тут жилье и были вынуждены вернуться на временно оккупированные территории. На данный момент действует программа льготного кредитования, а также программа предоставления жилья во временное пользование. На программу 70 на 30, когда территориальные громады покупают жилье, а потом передают во временное пользование, на момент принятия было выделено всего 30 млн грн – отметила Одинцова.

«У нас есть компенсация для ВПЛ из числа участников АТО, а также начинает действовать программа предоставления компенсации за разрушенное жилье, но вопрос в том, что на данный момент она распространяется только на тех граждан, которые остались проживать там, где они проживают. Те ВПЛ, кто утратил свое жилье и переехали в другое место, не смогут получить компенсацию за свое разрушенное имущество и таким образом приобрести новое жилье», – продолжила правозащитница.

На втором месте наряду с жилищной проблемой эксперты отмечают проблемы с трудоустройством переселенцев. «В 2018 году было зарегистрировано около 70 тыс. ВПЛ как безработные и только около 20 тыс. лиц смогли трудоустроится по программе государственной компенсации за трудоустройство ВПЛ. Почему такое малое количество? Потому что очень мало информированности как работодателей, так и ВПЛ, что они могут воспользоваться программами компенсации, а также поддержки на время, пока они не трудоустроятся», – проинформировала представитель БФ «Право на защиту».

* Авторами альтернативного отчета для ООН «Обеспечение реализации социально-экономических прав лиц, пострадавших в результате конфликта в Украине» являются: ОО «Донбасс SOS», ОО «Крым SOS», БФ «Право на защиту» («Право на захист»), БФ «Восток-SOS», ОО «Общественный холдинг «Группа влияния» («Група впливу»), БФ «Stabilization Support Services», ОО «Центр прав человека Zmina» и ОО «Крымская правозащитная группа».

Правозащитники направили свой альтернативный отчет о права пострадавших в результате вооруженного конфликта на Донбассе в Женеву, где сегодня, 17 февраля, начинается 67-я сессия Комитета ООН, который рассмотрит 7-й отчет украинского правительства о выполнении Международного пакта об экономических, социальных и культурных прав.