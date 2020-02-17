На Луганщине на этой неделе завоют сирены

В Луганской области на этой неделе проверят системы централизованного оповещения с запуском сирен. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Внимание! 19 февраля на Луганщине будет произведен запуск электросирен в учебных целях», – говорится в сообщении.

«С 13:45 до 14:00 по киевскому времени запланировано проведение технической проверки автоматизированной системы централизованного оповещения "Сигнал-ВО" области с запуском электросирен в учебных целях», – информируют в Луганской ОГА.