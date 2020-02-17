Сбывали метамфетамин: СБУ разоблачила межрегиональную наркогруппировку (Видео)

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность межрегиональной наркогруппировки, участники которого занимались производством и сбытом синтетических психотропных веществ. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, в состав ОПГ входили ранее судимые за незаконный оборот наркотиков жители Запорожской и Днепропетровской областей.

«Нарколабораторию по изготовлению метамфетамина они оборудовали в квартире одного из участников группировки в Запорожье. Компоненты для изготовления психотропных дельцы заказывали через интернет, а также на специализированных сайтах по продаже химических соединений. Готовый «товар» сбывали оптовыми партиями через разветвленную сеть дилеров на территории южного региона, а также отправляли в Донецкую область», – говорится в сообщении.

Оперативники выяснили, что ежемесячно участники ОПГ изготавливали до 2 кг наркотиков стоимостью по теневым расценка более чем 2 млн грн.

«Правоохранители задержали трех активных участников группировки, в том числе и организатора наркобизнеса соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при подготовке к сбыту очередной партии. Во время проведения 15 одновременных обысков по месту жительства, в автомобилях и гаражах наркодельцов изъято почти 50 г психотропа, 150 кг прекурсоров, технологическое оборудование и химические вещества, 250 тыс. грн наличных, банковские карты, черновые записи с данными о заказчиках и наркотрафике, и другие доказательства», – проинформировали в СБУ.

По данному факту открыто уголовное производство, задержанным объявлено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.