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В зоне ООС стартовали соревнования на лучший артиллерийский расчет (Фото)

17.02.20 16:12
Фото пресс-центр штаба ООС
Фото пресс-центр штаба ООС

В районе проведения операции Объединенных сил стартовали соревнования на лучший артиллерийский расчет. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Всего в соревнованиях принимают участие 17 артиллерийских расчетов из состава частей и подразделений Объединенных сил. Учитывая то, что в любой момент обстановка в районе боевых действий может быстро измениться, артиллеристы должны оттачивать элементы своих действий в полевых условиях.

Каждое артиллерийское подразделение будет оцениваться в 4-х номинациях: тактической, индивидуальной, специальной и спортивной. При выполнении заданий в каждой из номинаций расчет получит баллы, которые в конечном итоге и определят лучшую команду.

В командовании операции Объединенных сил подчеркивают, что главная цель соревнований – проверить мобильность подразделений и способность боевых расчетов умело управлять огнем артиллерии, наносить прицельные огневые удары по противнику.

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