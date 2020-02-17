Эксперт пояснил, что нужно сделать, чтобы не повышать пенсионный возраст

Повышение пенсионного возраста в Украине – неизбежно. Соответствующее заявление сделала глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

При этом существенно поднять минимальные пенсии можно, реализовав заявленные программы по борьбе с коррупцией, контрабандой, развитием экономики. Об этом «Донецким новостям» рассказал политический эксперт Валерий Клочок.

По его словам, подобные заявления о неизбежности повышения пенсионного возраста можно связывать исключительно с невозможностью выполнения обещаний президента о повышении социальных гарантий. «Зеленский ставит задачи правительству и нардепам, а те ищут пути решения. Ввиду тотальной нехватки денег в бюджете на все статьи расходов, фактически уменьшения поступлений (взять хотя бы итоги января 2020 года), власть имущие прекрасно понимают уровень угроз», – отметил эксперт.

Валерий Клочок напоминает, что Пенсионный фонд Украины всегда дотировался из госбюджета. «Поэтому задачей чиновников должно быть не повышение пенсионного возраста, а увеличение доходной части бюджета», – отмечает он.

«Да, практика стран разная: где-то пенсионный возраст выше, где-то – ниже. Но взывать к тому, что люди [в Украине] стали жить дольше и поэтому им пенсии нужно выплачивать позже (по возрасту) – это кощунство. Реализуйте заявленные программы по борьбе с коррупцией, контрабандой, развитием экономики – и вы сможете повысить минимальные пенсии минимум в 2 раза», – уверен эксперт.

Однако, объясняет он, «у них на это просто нет денег». «Зато есть трудно выполнимая задача по возвращению оккупированных территорий Донетчины и Луганщины, где также проживают украинские пенсионеры. Долг по их выплатам уже составляет порядка 36 млрд грн (по состоянию на октябрь прошлого года)», – говорит Валерий Клочок.

Поэтому, по его словам, и звучат заявления о повышении пенсионного возраста, идеи о том, чтобы подумать, нужно ли выплачивать пенсии физлицам-предпринимателям. «И многое другое, что мало имеет общего со здравой социальной политикой европейской страны», – резюмирует эксперт.

Более подробно с мнением Валерия Клочка и комментариями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «Ситуация тупиковая: Эксперты пояснили, как быть с повышением пенсионного возраста».