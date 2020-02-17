На Донетчине нетрезвый мужчина устроил аварию и сбежал с места ДТП

В Краматорске нетрезвый водитель устроил ДТП и пытался сбежать от патрульных. А его спутница предлагала полицейским взятку. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Сообщается, что около 2-х часов ночи в субботу, 15 февраля, на перекрестке ул. Дворцовой и В. Стуса в Краматорске произошло ДТП без пострадавших.

«От очевидцев, которые позвонили на линию 102, стало известно, что авто Opel Astra совершило наезд на металлический забор, а его водитель скрылся в направлении площади Мира. Очевидцы предоставили патрульным описание гражданина и впоследствии неподалеку от площади стражи порядка его догнали и задержали. На основании ст. 45 ЗУ "О Национальной полиции" к беглецу применили спецсредство наручники. После чего вернули его на место происшествия», – рассказали в полиции.

В пресс-службе отметили, что 30-летний мужчина имел признаки опьянения, о чем полицейские сообщили ему в установленном законом порядке. И предложили пройти освидетельствование. Вместе с мужчиной в салоне автомобиля находились две пассажирки, тоже нетрезвые.

От прохождения проверки водитель отказался и в результате получил два протокола – по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 130 КУоАП (Управление в нетрезвом состоянии).

«А вот при составлении админматериалов к патрульным обратилась 27-летняя пассажирка Opel Astra. Намереваясь "спасти" от наказания своего друга, женщина неоднократно предложила неправомерную выгоду в виде денег за непривлечение водителя к административной ответственности. После предупреждения об уголовной ответственности за такие действия гражданка не остановилась и настаивала на своем предложении. Поэтому патрульные зафиксировали предложение взятки и вызвали на место следственно-оперативную группу Краматорского отдела полиции. Теперь женщине грозит уголовная ответственность», – рассказали в полиции.

Там также добавили, что за выходные (15 и 16 февраля) на дорогах Краматорска и Славянска патрульные выявили 5 водителей с признаками опьянения.