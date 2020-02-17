На Донетчине задержали распространителя наркотиков

В Мариуполе оперативники задержали распространителя наркотических средств. У мужчины изъяли 26 свертков с амфетамином. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что сотрудники криминальной полиции города получили информацию о том, что один местных жителей сбывает наркотики.

«В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские разоблачили указанного мужчину на одной из улиц города. При проведении поверхностного осмотра у последнего были обнаружены 26 свертков с порошкообразным веществом. Изъятое направлено на экспертизу, а гражданин задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», – рассказали в полиции.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Мужчину грозит до 8 лет лишения свободы.