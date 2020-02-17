Долги по пенсиям и соцвыплаты: Эксперты подняли болезненные вопросы для ВПЛ

В Украине только по решениям суда внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) государство не выплатило задолженность по пенсиям на сумму около 600 млн грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 февраля, в ходе презентации альтернативного отчета* для ООН о соблюдении прав лиц, пострадавших в результате конфликта на Донбассе, заявила правовой аналитик БФ «Право на защиту» («Право на захист») Анастасия Одинцова.

По ее словам, пенсионная защита и права переселенцев на социальные выплаты являются самыми болезненными вопросами.

«У нас было принято Постановление Кабмина №365, которое определяло порядок предоставления социальных выплат, пенсий и самое главное – контроля над ними. В результате контроля над социальными выплатами очень много переселенцев потеряли доступ к своим пенсиям и социальным выплатам, потому что во время контроля использовались списки СБУ, списки Минфина. И в результате были многочисленные иски в суды», – напомнила она.

«В результате даже было принято решение Верховным судом о том, что Постановление №365 является незаконным, и прекращение пенсионных и социальных выплат на основании "списков СБУ" и всех норм, которые применялись Постановлением №365, незаконные. Другим решением суда в результате эти нормы были отменены. Однако в настоящее время мы видим, что некоторые нормы Постановления №365 относительно контроля над выплатами все-таки используются», – продолжила Одинцова.

Она отметила, что такая ситуация связана с противоречиями в украинском законодательстве и касается проверки места проживания для получения переселенцами адресной помощи. Кроме того, не разрешена проблема выплаты задолженностей по пенсиям переселенцам из Донбасса, поскольку почти два года не разработан предусмотренный законодательством порядок.

«У нас на данный момент около 600 млн грн невыплаченных пенсий только по решению судов, что является недопустимым, потому что решение суда является обязательным к исполнению», – подчеркнула эксперт.

* Авторами альтернативного отчета для ООН «Обеспечение реализации социально-экономических прав лиц, пострадавших в результате конфликта в Украине» являются: ОО «Донбасс SOS», ОО «Крым SOS», БФ «Право на защиту» («Право на захист»), БФ «Восток-SOS», ОО «Общественный холдинг «Группа влияния» («Група впливу»), БФ «Stabilization Support Services», ОО «Центр прав человека Zmina» и ОО «Крымская правозащитная группа». 17 февраля в Женеве начинается 67-я сессия Комитета ООН, который рассмотрит 7-й отчет украинского правительства о выполнении Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Коалиция правозащитных организаций, занимающихся вопросами защиты прав лиц, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Донбассе, подготовила и направила в Женеву свой альтернативный отчет.