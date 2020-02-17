Разрушенное войной на Донбассе жилье: Правила компенсации могут измениться

Украинское правительство может изменить правила получения компенсации за жилье, разрушенное в результате боевых действий на Донбассе. Об этом рассказала старший стратегический юрист БФ «Право на защиту» («Право на захист») Наталья Острух.

По ее словам, на общественное обсуждение правозащитникам было представлено предложение отказаться от нормы, согласно которой компенсацию могут получить только те владельцы разрушенного или повредженного жилья, которые не переехали из населенного пункта, где расположено поврежденное жилье.

«Действующее на сегодня Постановление Кабмина предусматривает, что человек, чей дом был даже полностью разрушен на территории определенного, например, села, может переехать в границах этого села, только тогда он может получить компенсацию. Если же он выехал даже в ближайшие село или город, то он лишается этого права», – отметила Острух.

Юрист сообщила, что Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ разрабатывает изменения к соответствующему постановлению правительства, чтобы отказаться от вышеуказанного ограничения.

«Было очень много негативных отзывов об этой норме, потому что действительно тогда очень мало людей смогут получить компенсации. Большинство из них переехали, потому что фактически жить в доме, который разрушен, невозможно», – проинформировала правозащитница.

Юристы БФ «Право на защиту» также рассказали, почему принятое Постановление Кабинета министров Украины №623, согласно которому государство единоразово компенсирует стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действий жилья в сумме до 300 тыс. грн, пока не работает.

Напомним, в Украине на 2020 год выделили 40,2 млн на компенсацию владельцам разрушенного в результате боевых действий на Донбассе жилья.

Как сообщалось ранее, за время вооруженного конфликта на Донбассе в результате боевых действий было разрушено или повреждено свыше 50 тыс. жилых домов. Объем предусмотренных законодательством выплат за поврежденное и разрушенное жилье существенно отличается. В Украине в 2019 году был изменен порядок получения компенсации за разрушенное и поврежденное на Донбассе жилье и добиваться ее нужно по новой процедуре.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»