Покровск: Протестующие шахтеры приковали себя к канистрам с бензином (Фото)

В Покровске несколько работников шахты «Краснолиманская» второй день проводят акцию протеста у здания городской администрации. Горняки приковали себя цепями к канистрам с бензином и требуют погашения долгов по заработной плате, передает ИА «Вчасно».

Шахтеры говорят, что доведены до отчаяния, заработную плату не получают почти 4 месяца. «Уже стыдно смотреть семье в глаза. Я вроде как кормилец, добытчик, на работу отходил, а денег домой не приносишь», – говорит один из участников акции.

По словам горняков, уголь на шахте добывается и вывозится, однако вырученные за него средства не направляются на выплату заработной платы шахтерам. В течение последних недель им поступали небольшие суммы по 500-800 грн, однако это ничто по сравнению с полными суммами долгов.

Такого критического положения на предприятии не было даже в начале войны на Донбассе. С декабря 2019 года в связи с неуплатой ГП «Держвуглепостач» денежных средств за поставленный уголь на предприятии сформировалась задолженность по зарплате в сумме более 89 млн грн.

Своими радикальными действиями протестующие хотят привлечь внимание местной, областной и центральной власти к своей проблеме. Горняки надеются, что их услышат, иначе – готовы и далее отстаивать свои права.

Протестующие получили поддержку коллег со Львовщины. С их помощью на «Краснолиманской» планируют создать новый, независимый профсоюз. Поддержать горняков также приехали ветераны АТО из разных уголков Украины. Они разбили палатки и помогают шахтерам водой и продуктами.

«Это земля, за которую мы воевали. И когда происходит такое самоуправство с работниками угольных предприятий, мы не смогли остаться в стороне и приехали их поддержать. Они тут сами, поддержки им ждать неоткуда, а у нас уже есть опыт организации акций протеста и митингов. Нужно обратить внимание правительства на обесценивание шахтерского труда и коррупционные схемы вокруг угольных предприятий», – пояснил в комментарии «Pokrovsk.news» ветеран батальона «Донбасс» Юрий.

Напомним, 13 февраля горняки шахты государственного предприятия «УК "Краснолиманская"» (г. Родинское, Донецкая обл.) начали протест под землей с требованием погасить задолженность по зарплате за октябрь 2019 – январь 2020 года.