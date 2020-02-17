В «ДНР» назвали максимальный размер алиментов

В «ДНР» определены максимальные размеры взысканий алиментов из зарплаты. Разъяснение «минюста» опубликовано на местных интернет-ресурсах.

Как уверяют в «республике», согласно «временному порядку», размер отчислений из заработной платы исчисляется из суммы, «оставшейся после удержания налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Ограничение размера удержаний из заработной платы устанавливается «законодательством» о труде. «Из заработной платы должника может быть удержано по исполнительным документам до погашения в полном объеме задолженности: при взыскании алиментов, а также возмещении вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, возмещении вреда в связи с потерей кормильца и убытков или ущерба, причиненного преступлением, – 50%, – утверждают в «ДНР».

«Общий размер всех отчислений при каждой выплате зарплаты не может превышать 50% заработной платы, которая должна быть выплачена работнику, в том числе в случае отчислений по нескольким исполнительным документам. Это ограничение не распространяется на отчисления из заработной платы в случае взыскания алиментов на несовершеннолетних детей, а также отбывания должником наказания в виде исправительных работ. В таких случаях размер удержаний из заработной платы не может превышать 70%», – добавляют в «республике».