Повышение пенсионного возраста: Украинцам в возрасте 30+ рассчитывать надо только на себя

Повышение пенсионного возраста в Украине – неизбежно. Соответствующее заявление сделала глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

Но повышение возраста выхода на пенсию – это просто отсрочка краха. Солидарная система в Украине себя исчерпала. Об этом «Донецким новостям» рассказал аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль.

Как рассказал аналитик, солидарная система в Украине себя исчерпала. «Она действенна, когда на одного пенсионера приходится 4-6 работающих. Увы, но у нас этот показатель – 1,4 работника на одного пенсионера. Государство вынуждено тратить на финансирование дефицита Пенсионного фонда почти 173 млрд грн или около 12% своих расходов», – объяснил Владимир Коваль.

По его словам, ситуация, учитывая демографию и отъезд «заробитчан», – тупиковая. «У правительства просто нет ресурса для повышения пенсий, свести бы "концы с концами" – уже хорошо», – сказал он.

«Повышать пенсионный возраст – тоже не выход. Это просто отсрочка краха. Это тупиковый путь, а значит, неправильный. Ни к чему, кроме социальных волнений, он не приведет», – добавил эксперт.

По словам Коваля, адепты повышения пенсионного возраста приводят нам в пример другие страны в Европе. «Да, действительно, пенсионный возраст в Украине – один из самых низких в Европе. Но простое его повышение – латание дыр на одну политическую каденцию. Такая риторика – удел "недальновидных охотников за политическим рейтингом"», – сообщил кандидат экономических наук.

«В любом случае, решить проблему за раз – не выйдет. Это растянется на поколения. Поэтому, как бы ни печально это звучало, но гражданам Украины в возрасте 30+ рассчитывать надо только на себя. А вся демагогия про повышение пенсий – не более, чем "политический пиар" в предвыборной гонке», – подытожил он.

С комментариями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «Ситуация тупиковая: Эксперты пояснили, как быть с повышением пенсионного возраста».