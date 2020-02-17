Нормандский формат: Лавров назвал условия для следующей встречи

Очередные переговоры в Нормандском формате с участием лидеров стран-участниц переговоров по Донбассу могут состояться только после того, как будут реализованы решения предыдущего саммита. Об этом сегодня, 17 февраля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс-Украина».

«Основания могут появиться только в одном случае: если решения предыдущего саммита, который состоялся в Париже в декабре, будут выполнены. Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем», – заявил Лавров.

По его словам, разведение сил и средств на линии соприкосновения на Донбассе «тормозится Киевом»: «Было согласовано разведение только в трех конкретных населенных пунктах. Эти три конкретных пункта до сих пор согласовываются, мы видим отсутствие большого желания украинской стороны на эту тему договариваться».

Глава МИД РФ утверждает, что нет прогресса ни по взаимодействию по разминированию, ни в имплементации «формулы Штайнмайера» и закреплению особого статуса Донбасса в украинском законодательстве: «Здесь все упирается в алогическое нежелание украинской власти, как при Порошенко, так и при Зеленском сейчас, выполнять требования Минских договоренностей о налаживании прямого диалога с Донецком и Луганском».

«Поэтому когда мы слышим заявления коллег по Нормандскому формату об апреле как дате созыва саммита, это только пожелания, идеи, которые высказываются, но не более того», – резюмировал Лавров.