На Луганщине мужчина выстрелил пасынку в голову

В Лисичанске (Луганская обл.) правоохранителями задержан 54-летний мужчина, который выстрелил из ружья в голову своему пасынку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Сообщается, что после происшествия мужчина закрылся в доме.

«После получения сообщения о стрельбе, которое поступило в 18:15 в дежурную часть Лисичанского отдела полиции, учитывая применение огнестрельного оружия и отсутствие полной информации о человеке, который применил оружие, начальником ГУНП немедленно был введен специальный план, согласно которому на место происшествия кроме следственно-оперативной группы и сотрудников местного отдела полиции выехали сотрудники управления патрульной полиции, бойцы КОРДа, следственно-оперативная группа Главного управления и руководство ГУНП», – сообщили в пресс-службе.

Патрульные полицейские, которые первыми прибыли на место происшествия, уговорили мужчину выйти из дома добровольно. Стрелка задержали, изъято ружье и патроны. На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативных групп.

По предварительной информации, мужчина выстрелил в своего 21-летнего пасынка в результате конфликта, который между ними произошел, когда парень пришел со своей девушкой в гости к маме и отчиму.