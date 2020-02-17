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В Мариуполе произошло масштабное ДТП: Есть пострадавшие (Фото)

17.02.20 16:32
Фото: Facebook / DTP.mariupol
Фото: Facebook / DTP.mariupol

Сегодня, 17 февраля, в Мариуполе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с пострадавшими. Об этом сообщается на странице «DTP.mariupol» в Facebook.

Так, авария с участием 5 автомобилей случилась по улице Торговая. «По предварительной информации, водитель автомобиля "Ауди", выезжая от магазина "Каскад", не предоставил преимущества в движении автомобилю "Газель", который двигался по главной дороге и совершил с ним столкновение. От удара водитель "Газели" не справился с управлением и врезался в припаркованные автомобили "ВАЗ99", "Део Нубира" и "Део Ланос"», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в результате аварии пострадала женщина-пассажир автомобиля «Газель».

Фото: Facebook / DTP.mariupol

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