В Мариуполе произошло масштабное ДТП: Есть пострадавшие (Фото)

Сегодня, 17 февраля, в Мариуполе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с пострадавшими. Об этом сообщается на странице «DTP.mariupol» в Facebook.

Так, авария с участием 5 автомобилей случилась по улице Торговая. «По предварительной информации, водитель автомобиля "Ауди", выезжая от магазина "Каскад", не предоставил преимущества в движении автомобилю "Газель", который двигался по главной дороге и совершил с ним столкновение. От удара водитель "Газели" не справился с управлением и врезался в припаркованные автомобили "ВАЗ99", "Део Нубира" и "Део Ланос"», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в результате аварии пострадала женщина-пассажир автомобиля «Газель».