Дом для переселенцев в Краматорске: Как будет выглядеть, где и когда построят (Фото)

В Донецкой области заканчивается проектирование многоэтажки, которую планируют построить для переселенцев в Краматорске. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента экологии и природных ресурсов Донецкой областной государственной администрации Сергей Натрус.

«По поручению президента Украины Владимира Зеленского и председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко по обеспечению жильем переселенцев и участников АТО/ООС в Донецкой области, заканчивается проектирование многоэтажки на 121 квартиру», – написал он.

По словам Натруса, в частности, в доме планируется разместить 11 однокомнатных, 11 трехкомнатных, 99 – двухкомнатных квартир. «Это первое сооружение на территории области, которое будет построено с нуля», – отметил он.

Также Натрус уточнил, что это здание планируют строить в районе «Эпицентра» и городской библиотеки. «Конфигурация обусловлена экономикой и внешним видом. Считаем, что новое жилье должно быть удобным и эстетически красивым. После получения проекта, будет проведен тендер в системе "Прозоро", где будет определен победитель, будущий подрядчик. После получения экспертного вывода мы надеемся, что проект станет типовым», – добавил директор департамента экологии и природных ресурсов ДонОГА.

Натрус отметил, что это будет служебное жилье без права приватизации. И оно не предусмотрено для сотрудников ОГА.

Фото: Facebook / Сергей Натрус

Напомним, по словам председателя ДонОГА Павла Кириленко, строительство это дома будет финансироваться из областного бюджета, а квартиры будут распределены между переселенцами, которые будут заняты на государственной службе.