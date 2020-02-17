Несколько лет скиталась по разным городам: Переселенке пришлось обратиться к волонтерам, чтобы восстановить паспорт

Переселенке Надежде из поселка Опытное (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.) пришлось обратиться к волонтерам, чтобы восстановить паспорт. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщается на странице в Facebook гуманитарной миссии «Пролиска – Авдеевка».

Женщина 1987 года рождения. В 2014 году она вместе с несовершеннолетними детьми выехала на временное проживание в Днепропетровскую область. Как она сама говорит – «подальше от войны». «Ее мальчишки, маленькие непоседы, разрисовали паспорт женщины, вследствие чего он стал недействительным. Женщина обратилась за помощью в ГМС, по месту проживания. Сотрудниками ГМС в Днепропетровской области ей было рекомендовано, согласно процедуре, обратиться за помощью в любое отделение ГМС Донецкой области. Надежде пришлось вернуться в Авдеевку. Женщина была растеряна, ее финансовое положение не позволяло заняться оформлением замены паспорта самостоятельно. Надежда находилась в очень сложной ситуации», – говорится в сообщении.

Так, без паспорта переселенка не могла оформить социальную помощь, адресную помощь ВПЛ и получать гуманитарную помощь для себя и своих детей. Не могла арендовать жилье. Ее собственное жилье в Опытном, по информации организации, разрушено при обстрелах и непригодно для проживания. «Да и страх за свою жизнь и жизнь детей, не позволил ей вернуться домой. Одинокая женщина с маленькими детьми на руках. Несколько лет скиталась по разным городам, в поисках приюта. В Авдеевке Надежда с детьми нашла себе временное пристанище в Христианском хосписе для людей, оказавшихся в сложных жизненных условиях», – добавили в организации.

Тогда Надежда обратилась к волонтерам за помощью в вопросе восстановления персональной документации. Специалистом по социальному сопровождению Надежде была оказана помощь и сопровождение в вопросе оформления паспорта гражданина Украины. Сотрудниками гуманитарного центра женщине была оформлена помощь в сфере защиты от УВКБ ООН. За счет полученных средств, Надежда смогла покрыть расходы по восстановлению персональной документации, а также купить теплую одежду и обувь, для своих детей.

«Благодаря оказанному комплексу мероприятий по социальному сопровождению, вчера Надежда получила свой паспорт. Теперь она сможет трудоустроиться, оформить положенные ей социальные выплаты, встать на учет как ВПЛ, оформить адресную помощь ВПЛ», – подытожили в гуманитарной миссии.