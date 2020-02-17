В Северодонецке часть домов оснастят счетчиками тепла

В Северодонецке в 2020 году местная Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) установит теплосчетчики на все дома старой части города. Об этом во время аппаратного совещания с руководителями исполнительных органов городского совета сообщил заместитель директора Северодонецкой ТЭЦ Владимир Прядка, сегодня, 17 февраля, передает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

По его словам, в частности, получено согласие Фонда госимущества на установление тепло счетчиков на все жилые дома, которые отапливаются ТЭЦ.

Все приборы учета будут установлены за счет предприятия – это примерно 16 млн грн.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на середину 2019 года счетчиками тепловой энергии было оснащено 80%, или более 65 тыс. жилых домов. При этом Луганская область демонстрировала худшие показатели.