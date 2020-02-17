Авиакатастрофа в Иране: Секретарь СНБО Украины провел переговоры в Тегеране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани в Тегеране обсудили вопросы расследования авиакатастрофы самолета «Международные авиалинии Украины». Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба СНБО Украины.

«Али Шамхани выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе и отметил полную готовность Ирана к сотрудничеству в расследовании катастрофы. В свою очередь, секретарь СНБО Украины поблагодарил иранскую сторону за содействие группе украинских экспертов, которые работали на месте трагедии. Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы, обеспечении соблюдения международно-правовых норм», – говорится в сообщении.

«Алексей Данилов особенно акцентировал на первоочередной необходимости исследования "черных ящиков", подчеркнув, что Украина имеет для этого все технические и научные возможности. Стороны согласились с необходимостью максимально избегать политизации вопроса технического расследования и договорились о необходимости интенсификации взаимодействия экспертов и специалистов», – сообщили в СНБО Украины.

В переговорах также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Украины в Исламской Республике Иран Сергей Бурдиляк и первый заместитель директора Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Игорь Мишарин.

Ранее сообщалось, что 8 января авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране. Экипаж и пассажиры лайнера погибли. Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета «МАУ» в Иране. После утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета, из которых ясно, что человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв, Иран заявил, что больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.