На Луганщине мужчина пытался незаконно попасть в Россию

В Луганской области в минувшие выходные пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь государственную границу. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Так, правоохранители задержали нарушителя в районе населенного пункта Каськовка. Им оказался гражданин Украины 1989 года рождения. Он пытался незаконно пересечь границу из Украины в Россию.

На гражданина за попытку незаконного пересечения границы составлен соответствующий материал об административном правонарушении. Его дальнейшую судьбу решит суд.