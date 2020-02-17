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На Луганщине мужчина пытался незаконно попасть в Россию

17.02.20 17:42
Фото: Восточное региональное управление ГПСУ
Фото: Восточное региональное управление ГПСУ

В Луганской области в минувшие выходные пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь государственную границу. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Так, правоохранители задержали нарушителя в районе населенного пункта Каськовка. Им оказался гражданин Украины 1989 года рождения. Он пытался незаконно пересечь границу из Украины в Россию.

На гражданина за попытку незаконного пересечения границы составлен соответствующий материал об административном правонарушении. Его дальнейшую судьбу решит суд.

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