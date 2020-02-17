Спустя 5 лет: Как живут переселенцы из Донбасса в модульном городке Запорожья (Фото)

В Южном микрорайоне Запорожья 5 лет назад, 16 февраля, по улице Стешенко, 18 открыли транзитный городок для переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Запорожье стал тогда третьим регионом (после Павлограда и Харькова), где появился целый квартал для переселенцев. Правительство Германии и Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) выделили на временное жилье 25 млн евро. Сейчас в транзитном городке живет около 250 человек, сегодня, 17 февраля, сообщает «Сайт города Запорожья».

Здесь модули рассчитаны на 8 человек, а весь городок – на 490. Ежемесячно постояльцы должны платить за электроснабжение, водоотведение и водоснабжение (в 2015 году планировалось, что каждый житель городка будет платить порядка 300 грн, остальные траты тогда взял на себя город). «Живем тут с февраля 2015 года. Думали, что заехали на пару месяцев, но они растянулись на 5 лет и продолжают тянуться», – сказал житель городка, пенсионер Сергей.

Мужчина живет с супругой Людмилой. В декабре мужчине ампутировали ногу и пара переехала в так называемый семейный модуль, который приспособлен под инвалидную коляску. «Мы уже привыкли тут. Приехали из Горловки. Там осталась сестра двоюродная. У нас там две квартиры было, а тут живем в городке, дочка с семьей в квартире (в этом же микрорайоне, – ред.). После того, как мужа прооперировали, очень редко выхожу куда-то, его одного не оставляю», – рассказала Людмила.

Все это время городок находится на балансе «Красного Креста». А обслуживает его Коммунальное предприятие «Наше місто» (до этого – КП «Основание»).

Между собой некоторые жители называют городок «кварталом». Здесь чисто, на улице много детей. «Никто не мог подумать, что война затянется так надолго. В письмах (но неофициальных документах) было упоминание, что гарантированная безопасная эксплуатация городка – 3 года. Прошло – 5. Он и сейчас безопасный. Мы каждый год продлеваем срок эксплуатации, привлекая опытных специалистов (Водоканал, Облэнерго…). В этот раз срок эксплуатации заканчивается 26 февраля. То есть, скоро будет создана специальная комиссия, которая примет решение, продлевать ли жизнь городку», – сообщила руководитель общественной организации «Красный Крест» Оксана Бекетова.

За 5 лет жители городка накопили более 1 млн грн долгов перед «Запорожьеоблэнерго». Город уже давно не компенсирует расходы на электроэнергию. Все киловатты, которые ежемесячно «наматывают» жители, делятся на каждого постояльца. Зимой, на одного человека, в среднем приходится от 900 до 1 200 грн. «Вот в этом модуле жила мама с четырьмя детьми. Недавно съехала. Накопила 56 тыс. долга, разбила всю технику и мебель, прусаков развела и съехала. Домик закрыт, он не пригоден для жилья. С трудом прусаков потравили, но жить там нельзя», – сказал представитель администрации городка.

Пару раз энергокомпания «устраивала темную» жителям из-за долгов, но вместе с неплательщикам под «раздачу» попадали и те, кто платит исправно. Те же Сергей и Людмила говорят, что в должниках никогда не ходили. Хоть пенсии и небольшие, но платят всегда вовремя.

Волонтеры и руководство городка отмечают, что далеко не все его жители за эти 5 лет нашли работу и начали новую жизнь. При этом заверяют, что все это время помогали переселенцам, передавали гуманитарную помощь (вещи, бытовые предметы, ваучеры на питание, медикаменты). «"Мы взяли под опеку жителей городка. К примеру, у нас была договоренность с французским "Красным Крестом" об обеспечении каждого члена семьи продуктами (ваучеры давались ежемесячно). Это делалось для того, чтобы снять финансовую нагрузку с них, чтобы люди могли отложить деньги и платить за жилье, но этого не произошло. Мы вели статистику. Долги сократили буквально пару должников. Почти четыре года акция длилась, но почему-то не сработала», – рассказали волонтеры.

Впрочем, в долгах и без работы далеко не все жители городка. К примеру, переселенец из временно неподконтрольной украинской власти Макеевки (Донецкая обл.) Анатолий, который там работал водителем маршрутки, в Запорожье стал поваром. «Сначала устроиться на работу не получалось. Не хотели брать из-за того, что переселенец. Решил пойти на курсы и освоить новую профессию. Я всегда любил готовить, но нигде этому не учился. Благотворительный фонд организовал бесплатные курсы. Прошел их и работаю. Сначала устроился в "Белугу", потом в "Водограй"», – поделился Анатолий.

Он приехал из Макеевки вместе с мамой и бабушкой. Уже в Запорожье, в модульном городке парень познакомился с девушкой из временно неподконтрольной украинской власти Горловки. Она жила с дочкой в соседнем модуле. Вот уже несколько лет, как они живут вместе. «В месяц за жилье мы платим примерно столько же, сколько платили бы за двухкомнатную квартиру. У нас нет долгов. Съезжать пока нам некуда. Снимать дорого, планируем купить свое жилье. Пусть это будет не большой дом (у семьи в Донецкой области остался большой дом, – ред.), но свой. В "ДНР" не вернусь. Да и Запорожье уже стал домом», – признался Анатолий.

Фото: «Сайт города Запорожья»

В «Красном Кресте» уверены, что транзитный городок давно должен быть передан на баланс городу. Больше того, его давно следовало бы переформатировать в социальное общежитие или социальный хоспис.

В горсовете прокомментировать дальнейшую судьбу транзитного городка отказались, сославшись на то, что город не имеет к этому объекту никакого отношения, а значит и комментировать нечего.

Напомним, у модульных городков, которые строились для переселенцев в начале вооруженного конфликта как временное жилье, истек срок эксплуатации.

Также сообщалось, что в 25 местах компактного проживания (МКП) ВПЛ есть долги за коммунальные услуги. Наибольший совокупный долг есть в модульном городке в Запорожье.