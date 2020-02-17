«Каргилл. Автоочередь на мосту, льготы много»: Ситуация в пунктах пропуска днем 17 февраля

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 17 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Людмила: «13:16. Майорск в Украину. Проехали быстро. В 10:50 подъехали на блокпост. Сразу за шлагбаум. В 14:15 выехали из украинского блокпоста»;

Людмила: «13:23. Майорск в Горловку, Украина пусто. Перед ДНР машин очень много»;

Ирина: «14:23. Горловка в Украину, стали третьими перед БП».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Александр: «12:06. Каргилл – на мосту»;

«Администратор»: «13:11. Каргилл. Автоочередь на мосту, льготы много».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Ольга: «10:32. Еленовка, машин иного. Пеших тоже в сторону Украины»;

Олег: «10:46. В Новотроицке в Донецк машин нет, в Украину машин 20. На "Перлыне" в Донецк машин нет, в Украину 30-40. В Еленовке в Донецк машин 30. Дорога нормальная. До Новотроицка чистый асфальт, между блокпостами ехать можно нормально»;

Наталья: «11:41. В Донецк. Новотроицк 2-3 машины. Еленовка 7-10 машин. В Украину. "Перлына" машин 60-70. Новотроицк машин 40»;

Евгений: «12:10. Еленовка очередь за туалет 10 машин»;

Олег: «13:59. В Еленовке минут 40 постояло ОБСЕ. Так движение сразу значительно ускорилось: за раз сразу по 9 машин были протяги. С полчаса назад они уехали, снова пошли протяги по 3 машины»;

Андрей: «14:19. Еленовка в Украину. На полиции 20 машин».

О ситуации на КПВВ«Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ «Станица Луганская», на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет: