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В Луганске в ДТП попали две маршрутки (Фото)

18.02.20 08:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Авария произошла в микрорайоне Городок 16 февраля: столкнулись две маршрутки и легковое авто. На месте работала «скорая».

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