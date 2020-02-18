В Луганске в ДТП попали две маршрутки (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Авария произошла в микрорайоне Городок 16 февраля: столкнулись две маршрутки и легковое авто. На месте работала «скорая».
В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Авария произошла в микрорайоне Городок 16 февраля: столкнулись две маршрутки и легковое авто. На месте работала «скорая».
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