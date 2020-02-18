Война не аргумент: Почему Украина обязана соблюдать права жителей Донбасса

Согласно нормам международного права, Украина обязана соблюдать социально-экономические права жителей неподконтрольного властям Донбасса и переселенцев даже в условиях вооруженного конфликта. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе презентации альтернативного отчета* для ООН в Киеве заявила юрист БФ «Stabilization Support Services» Анна Дудинская.

«Комитет ООН не один раз акцентировал, что факт вооруженного конфликта не освобождает государство от обязательств перед людьми в социально-экономической сфере. Это означает, что на сегодня перед Украиной остается обязанность сделать все возможное для того, чтобы жители оккупированных территорий, наши граждане, могли реализовать свои права в социально-экономической сфере без дискриминации по признаку своего места проживания», – подчеркнула она.

«Среди прочего это включает доступность документации, доступ к пенсиям, доступ к социальным услугам, административным услугам социального характера, образованию и другим», – добавила Дудинская.

Как сообщалось ранее, пенсионная защита и права переселенцев на социальные выплаты являются самыми болезненными вопросами для жителей Донбасса. Так, в Украине только по решениям суда переселенцам государство не выплатило задолженность по пенсиям на сумму около 600 млн грн, а упрощенная процедура получения свидетельств о рождении и смерти государственного образца для жителей неподконтрольного украинским властям Донбасса де-факто не работает.

* Авторами альтернативного отчета для ООН «Обеспечение реализации социально-экономических прав лиц, пострадавших в результате конфликта в Украине» являются: ОО «Донбасс SOS», ОО «Крым SOS», БФ «Право на защиту» («Право на захист»), БФ «Восток-SOS», ОО «Общественный холдинг «Группа влияния» («Група впливу»), БФ «Stabilization Support Services», ОО «Центр прав человека Zmina» и ОО «Крымская правозащитная группа». 17 февраля в Женеве началась 67-я сессия Комитета ООН, который рассмотрит 7-й отчет украинского правительства о выполнении Международного пакта об экономических, социальных и культурных прав. Коалиция правозащитных организаций, занимающихся вопросами защиты прав лиц, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Донбассе, подготовила и направила в Женеву свой альтернативный отчет.