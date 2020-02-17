В школах Краматорска начали использовать электронные журналы

В Краматорске школы начинают постепенно внедрять новые образовательные технологии. В частности, две школы города – ОШ № 23 и № 3 – стали вести электронные журналы. Однако, учителя пока ведут две формы журналов: традиционный бумажный и электронный, передает АКМЦ.

Так, электронный журнал – это онлайн-платформа, в которой регистрируется школа, а также, учителя, родители и учащиеся. Такой журнал позволяет родителям и школьникам видеть оценки, расписание и домашние задания в режиме онлайн.

Электронный журнал позволяет:

выставлять оценки;

фиксировать темы уроков и домашние задания;

отмечать отсутствующих;

учитель может писать комментарии, какие-либо замечания или похвалу.

То есть, при наличии интернета, электронный журнал становится удобным средством коммуникации и фиксации результатов обучения. Но не следует забывать, что традиционные бумажные журналы никто не отменял. Сейчас учителя школ, которые начинают внедрять электронные журналы, ведут сразу два журнала.

Фото: АКМЦ

По словам учителя информатики ОШ № 23 Натальи Котляровой, еще в прошлом году электронный журнал в их школе пытались вести в гугл-таблицах. Но это было не удобно.

«В мае 2019 года мы увидели рекламу портала "Новые знания" программы "Курс: школа". И в октябре прошлого года стали вести электронный журнал. Я сформировала логины и пароли для всех учителей. А они уже сгенерировали их для детей. Для родителей можно делать отдельные пароли, а пока родители и дети входят в систему, используя один и тот же логин», – отметила Котлярова.

Она подчеркнула, что ведение электронного журнала удобно. И в школе не просят заполнять его каждый день – данные можно вносить раз в неделю или две, ведь ведение бумажного журнала никто не отменял. Недавно в школе укомплектовали новый компьютерный класс, поэтому старые ноутбуки раздали учителям. Теперь по крайней мере на 2-3 учителя есть один ноутбук.

«Если бы Министерство утвердило, мы бы отказались от бумажных журналов. Ведь электронные удобнее. Например, учителя часто берут с собой домой тетради на проверку. И оценки надо будет выставить в журнал, когда вернутся в школу. А в электронный журнал можно выставлять оценки везде. Или оставить комментарий для ребенка в электронном дневнике, его форма аналогична традиционной. Родители могут зайти посмотреть оценки или домашние задания по тому же смартфону – это быстрее и удобнее», – уверяет Наталья Котлярова.

В свою очередь директор школы № 3 Жанна Серикова рассказала, что их учебное заведение подключилось к всеукраинскому эксперименту пару недель назад. На портале зарегистрировались: школа, то есть администрация, учителя, родители и дети (в данном случае ученики имеют отдельные пароли). По словам Сериковой, электронный журнал имеет все необходимые функции.

«Не всегда дети дают дневники, чтобы им выставили оценки. Учителя выходят из ситуации так: периодически вклеивают бегунки с оценками. Но это не происходит оперативно. К тому же, в электронном журнале можно фиксировать отсутствующих – мы каждое утро собираем эти сведения из 32 классов. Внедрение электронного журнала ускорит этот процесс», – уверена руководитель школы.

Следует отметить, что школе № 3 ноутбук есть у каждого учителя. В таком случае это действительно можно сделать оперативно. К тому же, школа лет 5 назад уже начинала работать с одной платформой и вести электронные журналы. На мобильные телефоны родителей приходили смс-сообщения с оценками детей. Но через год использования платформы сообщения стали платными, поэтому родители отказались от услуги.

«Мы подали документы в Министерство образования и надеемся, что с 1 сентября будем вести только электронные журналы. Это единственный доступ к оценкам, домашним заданиям и комментариям для учителей, родителей и учеников», – рассказала Жанна Серикова.

Использование новых сервисов, является добровольной инициативой конкретных школ города. Ведь по словам заместителя начальника управления образования Краматорского городского совета Сергея Сергеева, в настоящее время есть требование вести только бумажные журналы. «Однако, портал "Новые знания" мы активно используем. Поскольку все отчеты, регистрация педагогов, учебные планы – все проходит через эту платформу», – говорит он.

Сергеев отметил, что если школы используют разные платформы, то обязательно будет собрана информация о более удобном варианте. И информация в качестве рекомендации будет предоставлена другим учебным заведениям. При этом, добавил он, все школы города уже пользуются порталом «Новые знания». Поэтому, возможно, целесообразно было бы использовать электронные журналы на его базе.