Пробное ВНО на Донетчине: Стало известно, сколько человек примут участие

В Донецкой области для прохождения пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) зарегистрировались 10 тыс. 793 человека. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Уточняется, что будущие участники изъявили желание пройти почти 17,3 тыс. тестов. Наиболее популярными среди участников пробного ВНО по традиции стали украинский язык и литература, математика, английский язык и история Украины.

В пресс-службе напомнили, что пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, а 28 марта – по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии и иностранным языкам.

«Для всех участников пробного ВНО по 2 марта будут созданы страницы, на которых будет размещаться информация о времени и месте прохождения пробного ВНО и его результаты. Участие в пробном тестировании не обязательно, однако участники имеют возможность подготовиться к основной сессии ВНО, правильно рассчитать время на решение тестов, оценить уровень своих знаний, настроиться психологически», – говорится в сообщении.

Если участник пробного ВНО по уважительным причинам не проходил тестирование, то в течение трех дней он имеет право получить экземпляр тестовой тетради по адресу, указанному в приглашении. «А вот уплаченные за пробное ВНО деньги не возвращаются», – отмечается в сообщении.