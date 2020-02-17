Заробитчане: Более 13 тыс граждан Украины работали в Польше нелегально в минувшем году

В Польше за прошедший 2019 год польские пограничники обнаружили более 13 тыс. граждан Украины, которые работали в стране нелегально, передает «Польське радіо».

Так, по данным Пограничной службы Польши за минувший год 26,6 тыс. иностранцев нарушили правила пребывания в стране. В результате проверок легальности трудоустройства, было выявлено, что более 14,7 тыс. иностранцев работало в Польше незаконно. Среди наиболее частых нарушителей были украинцы – 13,3 тыс. человек, грузины – 476 человек, молдаване – 326 человек и белорусы ­– 243 человека.

В Пограничной службе Польши напомнили, что в прошлом году польскую государственную границу пересекли 10,4 млн граждан Украины.

Ранее сообщалось, что правительство Польши планирует разработать и утвердить принципы новой миграционной политики на протяжении полугода

Напомним, по словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова, при определенных предположениях за 7-10 лет зарплаты в Украине могут догнать те, что в Польше.