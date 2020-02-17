Стало известно, как в Украине будет расти зарплата в 2020 году

В Украине в 2020 году зарплата будет расти такими же темпами, как и в минувшем году. Об этом во время презентации стратегии экономического роста сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, передает «Укринформ».

По его словам, в этом году размер реальной, то есть скорректированной на инфляцию, зарплаты должен увеличиться на 8-9%.

«О заработной плате в реальном выражении, то есть скорректированной на уровень инфляции, ее темпы (рост, – ред.) будут сохраняться на прошлогоднем уровне. В 2019 году темпы роста реальной заработной платы были 9,8%. Рост где-то примерно в 8-9% мы видим и на этот год», – отметил Николайчук.

Ранее сообщалось, что средняя заработная плата штатных работников предприятий и организаций Донетчины в декабре 2019 года составила 13 177 грн. По сравнению с декабрем 2018 года уровень оплаты труда вырос на 16,6%.