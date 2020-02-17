На Донетчине мэр Светлодарска будет находиться под домашним арестом

На Донетчине Светлодарскому городскому голове, подозреваемому в посягательстве на территориальную целостность Украины, суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного ареста. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«По ходатайству прокуратуры Донецкой области Светлодарскому городскому голове, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины, Краматорским городским судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», – говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в мае 2014 года мэр Светлодарска внес в повестку дня сессии и в дальнейшем положительно проголосовал по вопросу о предоставлении помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного «референдума» о суверенности «ДНР».

Уточняется, что о подозрении в совершении преступления городскому голове сообщил прокурор Донецкой области Евгений Белоусов.

Санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что главе Светлодарского городского совета сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.