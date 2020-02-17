В «Л-ДНР» отменили режим прекращения огня для НВФ на передовой

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей «командование» незаконных вооруженных формирований (НВФ) отменило ограничения по соблюдению режима прекращения огня для передовых подразделений соединений и частей. Об этом сегодня, 17 февраля, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара.

«По сообщениям Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование активизировало меры по провоцирование напряженности на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. В частности, отменены ограничения по соблюдению режима прекращения огня для передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации», – отметил Шаравара.

Кроме того, по данным ГУР, для навязывания панических настроений среди местного населения пропагандистами распространяются сообщения о, якобы, подготовке сил и средств операции Объединенных сил (ООС) к наступлению в форме так называемого «блицгрига» и другая ложная информация для дискредитации Вооруженных сил Украины.