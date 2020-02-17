Обнаружили при проверке автобусов: В зоне ООС задержаны двое мужчин по подозрению в создании НВФ

За прошедшую неделю в районе операции Объединенных сил (ООС) бойцы Национальной гвардии Украины (НГУ) задержали 9 правонарушителей. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба НГУ.

Так, среди задержанных 2 гражданина, подозреваемых в «Создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» по ч. 1 ст. 260 УК. Их обнаружили при проверке автобусов, следовавших по маршрутам «Новотроицкое – Мариуполь» и «Северодонецк – Мариуполь».

Кроме того, во время несения службы военнослужащие НГУ нашли взрывоопасный предмет. Группой пиротехнических работ ГСЧС Украины была изъята и уничтожена в установленном порядке граната РГН.

Также во время проверки автомобиля, который двигался в направлении Волновахи, при осмотре багажника был обнаружен меч «катана» длиной около одного метра. На владельца холодного оружия было открыто уголовное производство.

Все задержанные переданы в правоохранительные органы.