Дело МН17: Пристайко объяснил замену украинских прокуроров

Замена украинских прокуроров, которые расследовали авиакатастрофу малазийского самолета рейса MH17 над Донбассом, является плановой ротацией. Об этом сегодня, 17 февраля, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «УНН».

«Вы знаете, судебное заседание будет 9 марта. Это уже уголовное дело, техническое закончено... Что касается следователей, то это известная проблема, которая существует, об изменениях, ротации следователей», – сказал он.

«Я вас уверяю, что генеральный прокурор, следователи СБУ, занятые в этом деле, и Генеральной прокуратуры... Руководство знает, вопрос рассматривается, но это происходит в контексте просто нормальной ротации», – прокомментировал Пристайко.

Он также добавил, что украинская сторона обеспечит помощь Нидерландам, которые ведут расследование авиакатастрофы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что шестеро украинских прокуроров, которые расследовали дело MH17, отстранены от работы.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.