Фонд Рината Ахметова начинает Документальный проект

Фонд Рината Ахметова объявляет о старте беспрецедентного Документального проекта по сбору историй мирных жителей, судьбы которых конфликт на Донбассе навсегда разделил на «до» и «после». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Это исследовательский проект, посвященный влиянию войны и гуманитарной помощи на жизни мирных жителей на Донбассе. На основании рассказов людей мы создадим виртуальный видеоархив, самый крупный в Украине, посвященный этой теме. Никто в Украине не работал с таким количеством Мирных в войне и не обладает таким опытом и базой. У Фонда Рината Ахметова есть уникальные истории, ведь мы всегда работали в самых горячих точках – сложных и опасных районах, куда не доезжал никто другой. Пять лет Фонд Рината Ахметова не просто помогает выжить, он дает людям поддержку и надежду. Пять лет мы рядом с этими людьми, и они знают, что они не одни. Проект сбора историй помогает не просто выжить, он помогает жить дальше», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Она отметила, что за время работы крупнейшей программы Фонда – Гуманитарного Штаба Рината Ахметова, уже собраны тысячи историй. Но на самом деле затронутых конфликтом судеб – миллионы. Только по данным ООН, число пострадавших на востоке Украины превышает четыре миллиона человек. За этой чудовищной цифрой – судьбы обожженных войной.

«Рассказанная история – это память, это свобода, она дает силу идти дальше. Это подтверждает и мировая практика, и опыт наций, переживших трагедии. Фонд более пяти лет помогает Мирным выжить. А самое главное – дает надежду и возможность быть услышанными. И знать, что они не забыты», – добавила Наталья Емченко.

Поделитесь своей историей – расскажите ее по телефону 0 800 509 001 (звонки бесплатные) или опубликуйте в виде текста или видеоролика на личной страничке в Facebook с хештегом:

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Также свою видеоисторию можно отправить на Viber +380632354734 или электронную почту: stories@fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова будет собирать эти истории до 15 августа. А в сентябре расскажет и покажет их в Украине и за ее пределами.