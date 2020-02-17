На КПВВ «Станица Луганская» появились новые информационные материалы для переселенцев (Фото)

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) появились новые информационные материалы. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщается на странице программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ») в Facebook.

Они разработаны благотворительной организацией «БФ "Стабилизейшен Суппорт Сервисез"». «Это 9 различных инфографик для того, чтобы проинформировать граждан, в частности внутренне перемещенных лиц, об их правах», – говорится в сообщении.

Как уточняется, подобные инфографики организация создает и размещает на КПВВ с 2017 года. Цель – ознакомить и предоставить актуальную информацию о правах и возможностях ВПЛ.

Также ознакомиться и скачать инфографики можно по ссылкам: